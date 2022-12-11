الولايات المتحدة تحتجز مشتبها ليبيا في قضية تفجير لوكربي

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LBCI News Lebanon

أعلن القضاء الاسكتلندي الأحد أن ليبيا يشتبه في قيامه بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أميركية فوق مدينة لوكربي في كانون الأول 1988 ما أسفر عن مقتل 270 شخصا، بات محتجزا في الولايات المتحدة.



وقالت النيابة العامة الاسكتلندية إن "أهالي ضحايا هجوم لوكربي علموا أن المشتبه به أبو عجيلة محمد مسعود محتجز في الولايات المتحدة"، وأعربت عن عزمها "مواصلة التحقيق لتقديم من شاركوا مع المقرحي إلى القضاء"، في إشارة إلى الليبي عبد الباسط المقرحي المتهم الوحيد الذي أدين على خلفية التفجير.

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