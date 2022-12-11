الولايات المتحدة تحتجز مشتبها ليبيا في قضية تفجير لوكربي

أعلن القضاء الاسكتلندي الأحد أن ليبيا يشتبه في قيامه بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أميركية فوق مدينة لوكربي في كانون الأول 1988 ما أسفر عن مقتل 270 شخصا، بات محتجزا في الولايات المتحدة.
وقالت النيابة العامة الاسكتلندية إن "أهالي ضحايا هجوم لوكربي علموا أن المشتبه به أبو عجيلة محمد مسعود محتجز في الولايات المتحدة"، وأعربت عن عزمها "مواصلة التحقيق لتقديم من شاركوا مع المقرحي إلى القضاء"، في إشارة إلى الليبي عبد الباسط المقرحي المتهم الوحيد الذي أدين على خلفية التفجير.
وأكدت الولايات المتحدة الأحد أنها تحتجزه.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس إن أبو عجيلة محمد مسعود موقوف و"سيمثل" أمام قاض في العاصمة واشنطن، من دون تحديد تاريخ لذلك.