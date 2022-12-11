ضربات اوكرانية تستهدف ميليتوبول المحتلّة من روسيا

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قصفت القوات الأوكرانية ميليتوبول، المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي تسيطر عليها روسيا مساء السبت، وفق ما ذكرت مصادر رسمية موالية لروسيا وأخرى موالية لكييف.تقع هذه المدينة الإستراتيجية التي كان عدد سكانها يزيد عن 150 ألف نسمة قبل الحرب، في منطقة زابوريجيا التي ضمتها موسكو.قدم الجانبان معلومات متباينة عن أهداف الضربات والضحايا، ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحتها على الفور.قال رئيس الإدارة المحلية التي عيّنتها روسيا في منطقة زابوريجيا يفجيني باليتسكي إن القوات الأوكرانية استخدمت راجمات صواريخ "هيمارس" الأميركية لضرب ميليتوبول حوالي الساعة 21,00 السبت.واوضح أن الهجوم دمر "مركزا ترفيهيا" على أطراف المدينة وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة عشرة، مؤكداً أنه تم استهداف الموقع بينما كان الناس يتناولون العشاء.وأشار المسؤول إلى أنه تم اعتراض صاروخين في الجو وأصابت أربعة أخرى هدفها.نشر مسؤول محلي آخر في إدارة الاحتلال الروسي فلاديمير روغوف صورة لحريق كبير يلتهم "مركز الترفيه".ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الجيش الأوكراني.لعبت راجمات صواريخ لا سيما من طراز "هيمارس" دوراً محورياً في هجوم أوكرانيا المضاد في جنوب وشرق أوكرانيا.سيطرت روسيا على ميليتوبول في مطلع هجومها الذي بدأ في 24 شباط.