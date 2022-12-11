أخبار دولية
11 كانون الأول 2022 - 14:46
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متحف قطر الوطني حاضر ليحاكي ماضي دولة قطر والمنطقة العربية

في قطر.. وعلى هامش المونديال سياحة تراثية من نوع آخر... Lebanon, news ,lbci ,أخبار متحف,قطر,في قطر.. وعلى هامش المونديال سياحة تراثية من نوع آخر...
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Lebanon News
في قطر، وعلى هامش المونديال، سياحة تراثية من نوع آخر.

متحف قطر الوطني حاضرٌ ليحاكي ماضي دولة قطر والمنطقة العربية.
 
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