أخبار دولية 11 كانون الأول 2022 - 14:46 11/12/2022 14:46:00 متحف قطر الوطني حاضر ليحاكي ماضي دولة قطر والمنطقة العربية

في قطر.. وعلى هامش المونديال سياحة تراثية من نوع آخر...

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LBCI News Lebanon





متحف قطر الوطني حاضرٌ ليحاكي ماضي دولة قطر والمنطقة العربية.

في قطر، وعلى هامش المونديال، سياحة تراثية من نوع آخر.متحف قطر الوطني حاضرٌ ليحاكي ماضي دولة قطر والمنطقة العربية. الإعلان

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