غارة أميركية تقتل قياديين في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

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أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأميركي الأحد مقتل قياديين إثنين في تنظيم الدولة الإسلامية في غارة نفذتها قواتها في شرق سوريا.ومنذ إعلان القضاء على "دولة الخلافة" في 2019، تلاحق القوات الأميركية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن قياديي التنظيم، وتشنّ بين الحين والآخر غارات وعمليات دهم أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم في سوريا.وقالت القيادة المركزية (سنتكوم) في بيان إن قواتها نفذت غارة ناجحة عبر طوافة في شرق سوريا فجراً، ما أسفر عن مقتل مسؤولين إثنين في تنظيم الدولة الإسلامية بينهم شخص يُدعى أنس، وهو قيادي في التنظيم في سوريا كان متورطا في التسهيل والتخطيط لعمليات دامية في شرق البلاد.وأشارت إلى أنه جرى التخطيط بشكل مفصل للعملية الأحادية لضمان نجاحها، لافتة إلى أن التقييم الأولي يشير إلى عدم وقوع ضحايا مدنيين.وأكد البيان التزام الولايات المتحدة مواجهة تهديد التنظيم المتطرف بالشراكة مع القوات المحلية، مشيراً إلى أن مقتل القياديين في العملية الأخيرة من شأنه أن يقوض قدرة التنظيم على التخطيط وشن اعتداءات تزعزع الاستقرار في الشرق الاوسط.وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إنها أبرز عملية ضد التنظيم في المنطقة منذ تعالت التهديدات التركية خلال الأسابيع القليلة الماضية بشن هجوم بري جديد ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، المدعومين أميركياً، في شمال شرق سوريا.وأفاد المرصد السوري الذي يمتلك شبكة واسعة من الناشطين على الأرض، أن العملية نفذت بالتعاون مع عناصر مكافحة الإرهاب ضمن قوات سوريا الديموقراطية، وعمودها الفقري المقاتلين الأكراد، في قرية الزر في ريف دير الزور الشرقي.وتنتشر القوات الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد وتتواجد في قواعد في محافظة الحسكة والرقة ودير الزور.ونجحت القوات الأميركية في تصفية أو اعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزها زعيما تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في تشرين الأول 2019 ثم أبو ابراهيم القرشي في شباط الماضي في محافظة إدلب.