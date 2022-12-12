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وفد أميركي في الصين يناقش تحسين العلاقات وملف تايوان ناقش وفد أميركي رفيع المستوى يزور الصين سبل تحسين العلاقات الثنائية وقضية تايوان "الحساسة" مع مسؤولين صينيين، بحسب ما أعلنت بكين الاثنين.ووصف مسؤول اميركي كبير من جهته المحادثات بأنها "صريحة وجوهرية"، مشيراً الى أنها تناولت أيضاً كوريا الشمالية وأوكرانيا، بحسب تصريحات تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنها.وهدف الوفد الأميركي أيضاً إلى التحضير لزيارة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إلى البلد الآسيوي المقررة مطلع 2023.وهذه الزيارة الرسمية الأولى منذ تعهد الرئيسين الصيني شي جينبينغ والأميركي جو بايدن إصلاح العلاقات بين بكين وواشنطن، في تشرين الثاني خلال قمة مجموعة العشرين في بالي.وفد أميركي في الصين يناقش تحسين العلاقات وملف تايوانوضم الوفد الأميركي مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانيال كريتنبرينك ومديرة قسم الصين وتايوان في مجلس الأمن القومي لورا روزنبرغر.وأفادت الخارجية الصينية أن المحادثات جرت بين الوفد الأميركي ونائب وزير الخارجية شي فينغ يومي الأحد والاثنين في مدينة لانغفانغ قرب بكين (شمال).وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين الاثنين لصحافيين "أجرى الجانبان محادثات معمّقة بشأن تطبيق التوافق الذي تم التوصل إليه في قمة بالي بين الرئيسين".وذكر وانغ أن الاجتماع تطرّق أيضا إلى تايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي ديموقراطي وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها، وهي موضع خلاف بين بكين وواشنطن.