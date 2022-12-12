أخبار دولية
12 كانون الأول 2022 - 18:21
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تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الهجوم على فندق في كابول

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تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الهجوم على فندق في كابول
Lebanon News
تبنى تنظيم الدولة الإسلامية هجومًا إستهدف الإثنين فندقًا يرتاده رجال أعمال صينيون في العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح.
     
وقال التنظيم في بيان إن إثنين من عناصره فجرا حقيبتين ناسفتين زرعتا سابقًا واستهدفت إحداهما حفلًا للصينيين، بينما استهدفت الثانية صالة إستقبال الزوار في الطابق الأول، مشيرًا إلى أن أحد المهاجمين كمن بعدها في الطابق الثاني وبدأ بإلقاء القنابل اليدوية على من يحاول الصعود من عناصر طالبان بينما راح الثاني يفجر أبواب الشقق صعودًا بعبوات لاصقة ويطلق النار على النزلاء الصينيين.
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