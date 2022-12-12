الإتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على رجل دين في إيران على خلفية قمع الإحتجاجات

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فرض الإتحاد الأوروبي الإثنين عقوبات على رجل دين كبير ومسؤولين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لتورطهم في حملة القمع في إيران بعد تنفيذ السلطات ثاني عملية إعدام على إرتباط بحركة الإحتجاجات التي تهز البلاد.وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مؤتمر صحافي عقب صدور الإجراءات التي اتخذها وزراء خارجية الإتحاد: "تواصل السلطات الإيرانية قمع التظاهرات وتقوم بإعدام المتظاهرين. نحن نستهدف المتورطين في هذه الحملة".ووضع الإتحاد الأوروبي رجل الدين الشيعي الكبير سيد أحمد خاتمي و15 مسؤولًا عسكريًا وأربعة من أعضاء "شبكة الجمهورية الإسلامية الإيرانية" للإذاعة والتلفزيون الحكومية على اللائحة السوداء للأشخاص الممنوعين من دخول الإتحاد الأوروبي.