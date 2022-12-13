وزير الطاقة الأوكراني: على العالم "إعادة النظر في السلامة النووية"

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أكد وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشتشنكو أن على العالم "إعادة النظر في السلامة النووية" بعد سيطرة روسيا على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا والواقعة في زابوريجيا الأوكرانية، وذلك خلال مقابلة أجرتها معه فرانس برس.وجاءت تصريحاته عشية مؤتمر دولي ينعقد الثلاثاء في باريس على أمل جمع أموال لإعادة إصلاح البنى التحتية الأوكرانية المدمّرة والتأكيد على دعم فرنسا لكييف في حربها ضد روسيا.وسيشارك غالوشتشنكو في المؤتمر لطلب الإمدادات والتمويل الذي سيحتاجه الأوكرانيون خلال الشتاء، بعدما تدمّرت 40 في المئة على الأقل من البنى التحتية الأوكرانية في الشهرين الماضيين.