زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمساعدة طارئة لقطاع الطاقة بقيمة 800 مليون يورو على الاقل

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قدّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده، التي تضررت البنى التحتية للطاقة فيها بسبب الضربات الروسية، بحاجة الى 800 مليون يورو على الأقل كمساعدات طارئة لتلبية احتياجات السكان خلال فصل الشتاء، وذلك خلال افتتاح مؤتمر دولي للتضامن مع أوكرانيا ينظم في باريس.وأكد زيلينسكي عبر الفيديو إلى أننا نحتاج إلى عدة فئات من المعدات والمحولات والمعدات المستخدمة لإصلاح شبكات التوتر العالي وتوربينات الغاز، مشيرا إلى أن نظام الطاقة لدينا يحتاج على الأقل حتى نهاية موسم التدفئة إلى مساعدة طارئة من قبل نظام الطاقة الأوروبي، أي استيراد الكهرباء من دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا.وأوضح أن هذا سيكلف نحو 800 مليون يورو.