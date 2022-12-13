ماكرون يريد مساعدة الأوكرانيين على "الصمود هذا الشتاء"

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغبة المجموعة الدولية في مساعدة الأوكرانيين "على الصمود هذا الشتاء" في مواجهة روسيا التي تتصرف "بجبن" وهدفها إغراق الأوكرانيين "في العتمة والصقيع"، بحسب ماكرون.ورأى ماكرون، في افتتاح مؤتمر دولي لمساعدة اوكرانيا في باريس، أن روسيا التي ظهر الى العلن ضعفها على الصعيد العسكري، عمدت الى استراتيجية ماكرة تهدف الى تدمير البنية التحتية المدنية من أجل تركيع أوكرانيا، معتبرا أن روسيا تتصرف بجبن" و"تحاول بث الرعب في صفوف السكان".واعتبر الرئيس الفرنسي أن هذه الضربات التي تعترف روسيا علنا بانها تهدف فقط الى تقويض مقاومة الشعب الأوكراني، تشكل جرائم حرب لن تبقى بدون عقاب.وقال بوضوح إنه يعود لأوكرانيا أن "تقرر شروط سلام عادل ودائم"، معتبرا أن خطة السلام ذات النقاط العشر التي طرحها نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كانت أساسا ممتازا سنبني عليه معا.وأشار إلى أنه هناك الآن حاجة ملحة لدعم قدرة الشعب الأوكراني على الصمود، معربا عن أمله في أن تكون المساهمات الدولية "على مستوى التحديات".وأعلن عن مساعدة إضافية فرنسية بقيمة 76,5 مليون يورو لقضاء الشتاء في مطلع 2023 "في مجالي الكهرباء والطاقة" لا سيما من أجل شراء مصابيح.وتضاف الى 48,5 مليون يورو سبق أن تم الإعلان عنها ويجري صرفها "للأولويات التي حددت في إطار المؤتمر: 27 مليون يورو للطوارئ الشتوية والباقي يوزع بين النازحين ومواجهة العنف الجنسي والمساعدات الغذائية والسلامة العقلية".