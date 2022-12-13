انتخاب حليف لنتانياهو رئيسًا للكنيست

الإعلان

انتخب البرلمان الإسرائيلي رئيسًا جديدًا، هو حليف وثيق لرئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو، سيشرف على الموافقة على التشريع الذي سيساعد على تشكيل الحكومة الجديدة.ويحل ياريف ليفين العضو البارز في حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو محل ميكي ليفي من حزب يش عتيد الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد.وقد لا يبقى ليفين في منصبه لفترة طويلة إذ يتوقع خبراء سياسيون إسرائيليون أن يتولى حقيبة وزارية بارزة في ائتلاف نتانياهو الذي يُتوقع أن يكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.وقبل أن يتم تشكيل تلك الحكومة يجب على البرلمان أن يقر قانونا يسمح لأحد أقوى حلفاء نتانياهو الزعيم اليهودي المتشدد أرييه درعي بتولي حقيبة وزارية بعدما أدين بالتهرب الضريبي في 2021.وحصل درعي الذي يرأس حزب شاس الديني المتشدد على وعد بوزارتي الداخلية والصحة في حكومة نتناياهو المقبلة.ومن المتوقع أن يتحرك ليفين بسرعة لتمرير تشريع يتيح لدرعي شغل مناصب حكومية.