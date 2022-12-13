أخبار دولية
13 كانون الأول 2022 - 15:15
13/12/2022 15:15:00
انطلاق القمة "الأميركية - الأفريقية" بحضور 49 زعيما أفريقيا
انطلاق القمة "الأميركية - الأفريقية" بحضور 49 زعيما أفريقيا
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LBCI News Lebanon
هل استيقظت واشنطن من غيبوبةِ "أميركا أولاً" الذي كان ينادي بها الرئيسُ الاميركيّ السابق دونالد ترامب؟
نحو خمسينَ مسؤولاً من مختلفِ دولِ افريقيا سيَجتمِعونَ في واشنطن من الثالث عشر الى الخامس عشر من هذا الشهرِ لحضورِ القمة الافريقية الاميركيّة.
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