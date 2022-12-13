أخبار دولية
13 كانون الأول 2022 - 15:15
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انطلاق القمة "الأميركية - الأفريقية" بحضور 49 زعيما أفريقيا

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Lebanon News
هل استيقظت واشنطن من غيبوبةِ "أميركا أولاً" الذي كان ينادي بها الرئيسُ الاميركيّ السابق دونالد ترامب؟ 

نحو خمسينَ مسؤولاً من مختلفِ دولِ افريقيا سيَجتمِعونَ في واشنطن من الثالث عشر الى الخامس عشر من هذا الشهرِ لحضورِ القمة الافريقية الاميركيّة. 

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