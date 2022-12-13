انطلاق القمة "الأميركية - الأفريقية" بحضور 49 زعيما أفريقيا

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LBCI News Lebanon

هل استيقظت واشنطن من غيبوبةِ "أميركا أولاً" الذي كان ينادي بها الرئيسُ الاميركيّ السابق دونالد ترامب؟



نحو خمسينَ مسؤولاً من مختلفِ دولِ افريقيا سيَجتمِعونَ في واشنطن من الثالث عشر الى الخامس عشر من هذا الشهرِ لحضورِ القمة الافريقية الاميركيّة.



