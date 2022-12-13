حريق يدمّر 7 آلاف هكتار من الأراضي في الأرجنتين

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لا يزال حريق غابات اندلع في تييرا ديل فويغو بجنوب الأرجنتين في 30 تشرين الثاني يستعر، وقد دمّر 7000 هكتار من الأراضي، وفق ما أفادت السلطات الثلاثاء.وتقع بؤرة الحريق داخل محمية كورازون دو لا ايسلا الطبيعية، وهي منطقة خضراء غير مسكونة على بعد 3000 كيلومتر جنوب بوينس آيرس وتضم أنواعاً من أشجار محلية يزيد علوها عن 40 مترًا.وقال حاكم مقاطعة تييرا ديل فويغو، غوستافو ميليلا خلال مؤتمر صحافي "إنه حريق معقّد جداً في مكان يصعب الوصول إليه وحيث يتغيّر اتجاه الرياح باستمرار. ودُمّر سبعة آلاف هكتار".ويكافح نحو 85 من عناصر الإطفاء النيران بمساعدة مروحيتين وثلاث قاذفات مياه. ولم يتم الإبلاغ عن ضحايا.وأوضح ميليلا أن السلطات تنسّق تركيب حواجز مقاومة للحريق لمنع ألسنة اللهب من التقدم نحو المناطق المأهولة ولكن "مع الرياح، تتغلب النيران عليها".ويؤدي جفاف الصيف والرياح القوية في أقصى جنوب البلاد إلى تعقيد عمل عناصر الإطفاء. ولا تتوقع الأرصاد تحسن الأحوال الجوية في الأيام المقبلة.