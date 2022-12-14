لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على الكونغرس تنشر تقريرها النهائي في هذا التاريخ

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أعلنت لجنة التحقيق النيابية في الهجوم الذي شنّه قبل عامين أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكابيتول، أنّ تقريرها النهائي المنتظر بشدّة سيُنشر في 21 كانون الأول، بعد أن تعقد جلسة علنية أخيرة في 19 الجاري.وأوضح رئيس لجنة التحقيق بيني طومسون أنّه خلال هذه الجلسة العلنية الأخيرة سيقرّر أعضاء اللجنة التي تحقّق في الدور الذي أدّاه الرئيس الجمهوري السابق في هذا الهجوم، ماهية الملاحقات القضائية التي سيوصون وزير العدل باتّخاذها.ولم يوضح طومسون من يمكن أن توجّه إليه اتّهامات في هذه القضية.وفي 6 كانون الثاني 2021 هاجم الآلاف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقرّ السلطة التشريعية لمنع الكونغرس من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتّحدة.ومنذ ذاك الهجوم الذي صدم العالم، أوقفت السلطات أكثر من 870 شخصاً، حُكم على نحو مئة منهم بالسجن، بينهم أشخاص أدينوا بارتكاب أعمال عنف ضدّ الشرطة.ويعود قرار توجيه اتّهام لترامب إلى وزير العدل ميريك غارلاند الذي عيّن في منتصف تشرين الثاني مدّعياً عاماً مكلّفاً التحقيق مع ترامب بصورة مستقلّ.