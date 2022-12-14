نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي المعزولة تنفي علمها بأموال ضبطت في منزلها

الإعلان

أعلن وكيل الدفاع عن النائبة الأوروبية اليونانية إيفا كايلي أنّ موكّلته التي أقيلت الثلاثاء من منصب نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي لتورّطها بفضحية فساد مالي مدوّية يُعتقد أنّها متّصلة بقطر، "لم تكن تعلم" بوجود الأموال التي ضبطتها الشرطة في شقتها ببروكسل.وأكد المحامي ميخاليس ديميتراكوبولوس أنّ موكّلته "بريئة"، نافياً "الشائعات الكاذبة" بأنّها تلقّت رشاوى من قطر.وأوضح أنّ كايلي التي أوقفتها الشرطة في إطار سلسلة مداهمات نفّذتها في بروكسل وجوارها "لا علاقة لها بالأموال النقدية التي عُثر عليها في منزلها (..) هي لم تكن تعلم بوجود هذه الأموال".ولفت المحامي إلى أنّ فرانشيسكو جيورجي، شريك حياة موكّلته، يمكن أن تكون لديه "إجابات حول وجود هذه الأموال".وكايلي (44 عاماً) هي أحد ستّة أشخاص أوقفتهم الشرطة في إطار المداهمات التي نفّذتها، وهي أيضاً العضو الوحيد في البرلمان الأوروبي الذي وجّهت إليه اتّهامات في هذه القضية.وبحسب مصدر قضائي بلجيكي فقد تمّ العثور في شقتها في بروكسل على أوراق نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 150 ألف يورو.وسيقرّر قاض بلجيكي الأربعاء ما إذا كان سيبقي على كايلي والمتهمي الثلاثة الآخرين رهن الاحتجاز بانتظار محاكمتهم أم سيمنحهم إطلاق سراح مشروطاً.ويُشتبه بأنّ كايلي تلقّت مبالغ من قطر للدفاع عن مصالح الإمارة التي تستضيف حالياً مباريات كأس العالم في كرة القدم.ونفت قطر بشدة هذه الاتهامات، لكنّ مصدراً قضائياً أكّد لوكالة فرانس برس أنّ محققين بلجيكيين يشتبهون بهذا البلد.