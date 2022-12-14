ردّ طعن تقدّم به رئيس البيرو المعزول للافراج عنه

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ردّت محكمة بيروفية طعناً تقدّم به رئيس البيرو السابق بيدرو كاستيو لإطلاقه، وقرّرت إبقاءه قيد التوقيف بعدما اتّهمته النيابة العامّة الأسبوع الماضي بالتمرّد والتآمر.وعزل البرلمان كاستيو الأسبوع الماضي وأوقفته الشرطة احتياطياً بعدما حاول حلّ البرلمان قبيل ساعات من جلسة كانت مقرّرة للتصويت للمرة الثالثة على عزله.وأوضح القاضي سيزار مارتن لدى تلاوته القرار، إثر جلسة عبر الفيديو، أنّ المحكمة خلصت إلى أنّ "طلب الطعن الذي قدّمه فريق الدفاع عن المتّهم لا أساس له".وكان كاستيو أكّد أنّه "لن يتخلّى" عن قضيته، داعيا الشرطة والجيش إلى "الكفّ عن قتل" المتظاهرين الذين يطالبون بالإفراج عنه وإعادته إلى منصبه، وذلك عقب مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين أدّت إلى مقتل سبعة أشخاص في الأيام القليلة الماضية.وشدد الرئيس السابق اليساري خلال جلسة في المحكمة على أنه لن يتخلى عن هذه القضية الشعبية التي أوصلته إلى هنا.وقال: "من هنا أودّ أن أحضّ القوات المسلّحة والشرطة الوطنية على إلقاء السلاح والكفّ عن قتل هؤلاء الناس المتعطشين للعدالة".وشدّد على أنّ توقيفه غير عادل وتعسّفي.وقال: "لست لصّاً أو مغتصباً أو فاسداً أو بلطجياً"، وذلك خلال الجلسة التي عقدت عبر الفيديو للطعن في قرار توقيفه الاحتياطي.ويتم التحقيق في شبهات بالفساد تطال كاستيو وعائلته.وعلى الرغم من محاولة كاستيو حلّ البرلمان، مضى مجلس الشيوخ قدما في عملية التصويت ووافق على عزله.