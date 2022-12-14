إردوغان يؤيد ربط تركمانستان بخط لأنابيب الغاز يعبر تركيا وأذربيجان لتقليص الاعتماد على روسيا

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أيّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء إنشاء خط جديد لأنابيب الغاز الطبيعي من شأنه أن يقلّص اعتماد أوروبا على روسيا من خلال الربط مع تركمانستان الغنية بالطاقة.وجاءت تصريحات الرئيس التركي خلال قمّة ثلاثية جمعته بنظيريه التركماني والأذربيجاني في مدينة آوازه في تركمانستان.وعُقدت القمّة في وقت تبذل أوروبا جهودا للاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.ويسعى إردوغان للتوسط لحل النزاع من خلال الحفاظ من جهة على علاقاته الجيدة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ومن الأخرى إمداد أوكرانيا بالأسلحة.ويؤيد إردوغان طرح بوتين إقامة "مركز للغاز" في تركيا من شأنه إمداد عملاء أوروبيين بالالتفاف على خطوط أنابيب تعبر أوكرانيا وبحر البلطيق. لكن الرئيس التركي أعلن الأربعاء تأييده مشروعا جديدا من شأنه ربط خط للأنابيب يعبر تركيا وأذربيجان بتركمانستان.ونقل بيان أصدره مكتب الرئيس التركي عن إردوغان قوله "نضخ غاز بحر قزوين إلى أوروبا عبر الممر (الحالي) والذي يعد العمود الفقري لخط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول". وتابع الرئيس التركي "علينا أن نبدأ العمل على نقل الغاز الطبيعي التركماني إلى أسواق غربية بالطريقة نفسها".وبحسب تصنيف إدارة معلومات الطاقة الأميركية للدول التي تختزن أكبر احتياطيات مثبتة للغاز الطبيعي، تحتل تركمانستان المرتبة السادسة.