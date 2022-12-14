مونديال 2022... بايدن يشاهد مع رئيس وزراء المغرب مباراة بلاده ضد فرنسا

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حرص الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم، على إلقاء خطاب قصير خلال قمته مع قادة أفارقة وانضم إلى رئيس الوزراء المغربي لمشاهدة مباراة بلاده في نصف نهائي كأس العالم ضد فرنسا.وكان بايدن الذي لا تشتهر خطاباته بالإيجاز، على دراية تامة بمباراة كأس العالم في قطر أثناء إلقائه كلمة أمام نحو 50 رئيس دولة وحكومة مجتمعين في قمة بواشنطن.وقال ضاحكا وسط تصفيق الحضور: "أعلم أنكم تقولون لأنفسكم أوجز يا بايدن، هناك مباراة نصف نهائي بعد قليل، أدرك ذلك".وأضاف مازحًا أنه رأى المبعوث الأميركي لشؤون المناخ جون كيري، وهو مشجع معروف لكرة القدم، يهز رأسه موافقا.والتزم بايدن بتعهده، واختتم كلمته بعد وقت قصير من انطلاق المباراة، ثم توجه لمتابعتها مع رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش والعديد من القادة الآخرين الذين حضروا القمة في مركز المؤتمرات بوسط واشنطن، وفق البيت الأبيض.وحيا بايدن في خطابه المغرب لكونه أول دولة إفريقية تصل إلى المربع الذهبي في المونديال.وأقصي منتخب الولايات المتحدة في دور سابق من البطولة من نظيره الهولندي.