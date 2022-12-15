أخبار دولية
15 كانون الأول 2022 - 14:19
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بعد انفجار هدية تلقاها في أوكرانيا...قائد شرطة بولندا في المستشفى

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بعد انفجار هدية تلقاها في أوكرانيا...قائد شرطة بولندا في المستشفى
Lebanon News
نُقل قائد الشرطة البولندية ياروسلاف شيمشيك إلى المستشفى اثر إصابته بجروح طفيفة نجمت عن انفجار هدية تلقاها من مسؤول أوكراني كبير، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية البولندية الخميس.
  
وجاء في بيان رسمي أن "انفجارا وقع أمس في الساعة 07,50 صباحا في غرفة مجاورة لمكتب قائد الشرطة". وأضاف "انفجرت إحدى الهدايا التي تلقاها قائد الشرطة خلال زيارة العمل التي قام بها إلى أوكرانيا في 11 و12 كانون الأول".
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والتقى ياروسلاف شيمشيك مسؤولين من الشرطة الأوكرانية وأجهزة الطوارئ خلال الزيارة، و"الهدية تلقاها من أحد رؤساء الأجهزة الأوكرانية"، وفق ما أوضحت الوزارة. ووصف البيان جروح قائد الشرطة بأنها "طفيفة" وقال إنه لا يزال في المستشفى تحت المراقبة.

كما أصيب موظف مدني في مقر الشرطة الوطنية بجروح طفيفة لم تتطلب دخوله المستشفى. وأوضحت الوزارة أن "الجانب البولندي طلب من الجانب الأوكراني تقديم تفسيرات".
 
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