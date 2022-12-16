واشنطن ستطوّر برنامجها لتدريب الجنود الأوكرانيين

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة ستطوّر اعتبارًا من كانون الثاني برنامجها لتدريب الجنود الأوكرانيين، بهدف تدريب عدد أكبر من الجنود وتزويدهم بمهارات أوسع، في وقت تترقّب كييف هجومًا روسيًا جديدًا.وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال بات رايدر أن في حين يقتصر تدريب الجنود الأوكرانيين على الأسلحة التي تمنحها واشنطن لكييف، إلا أن الولايات المتحدة ستنظّم الآن مناورات مشتركة لتعليمهم كيفية تنسيق مناورات قوات المشاة مع دعم المدفعية.وأوضح رايدر في مؤتمر صحافي أن هذا البرنامج الذي يُفترض أن يبدأ "نحو كانون الثاني" سيتيح "تدريب حوالى 500 جندي أوكراني شهريًا".وأضاف أن "الفكرة هي منحهم تدريبًا جماعيًا متقدّمًا سيسمح لهم بتنفيذ عمليّات عسكري بأسلحة مشتركة ومناورات على أرض المعركة".وسيُجرى هذا التدريب في ألمانيا وسيُضاف إلى التدريبات على الأسلحة التي تُسلّم لأوكرانيا والتدريب الأكثر شمولًا الذي يُقام منذ أشهر عدة مع الحلفاء، خصوصًا الجيش البريطاني.ودرّبت الولايات المتحدة حوالى 3100 جندي على الأسلحة التي تزوّد كييف بها، كما درّب الحلفاء 12 ألف جندي إضافي.وتوقع قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني الخميس أن تشنّ روسيا هجومًا جديدًا على كييف في الأشهر الأولى من عام 2023 بعدما تركز القتال منذ أشهر في شرق البلاد وجنوبها.