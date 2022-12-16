تسعة جرحى في انفجار قنبلة استهدفت آلية للشرطة في دياربكر

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أصيب تسعة أشخاص بجروح الجمعة بينهم ثمانية شرطيين في انفجار قنبلة عند مرور آلية للشرطة قرب دياربكر، المدينة الرئيسية في جنوب شرق تركيا والتي تسكنها غالبية كردية كما أفادت السلطات المحلية.بحسب بيان صادر عن مكتب الحاكم، فان القنبلة كانت مخبأة في سيارة كانت متوقفة على جانب الطريق وانفجرت عند مرور سيارة شرطة مكافحة الشغب حوالى الساعة الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي (2,00 ت غ).كان الشرطيون على الطريق الرئيسي المؤدي من دياربكر إلى ماردين، المدينة السياحية التي أسسها الآشوريون على بعد 30 كلم من الحدود السورية.وهذا الانفجار، الأول منذ أكثر من خمس سنوات قرب دياربكر، يأتي في إطار متوتر بعد سلسلة من الغارات الجوية للجيش التركي على مجموعات مقاتلين أكراد في شمال شرق سوريا بينهم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب المتحالفة مع الولايات المتحدة في القتال ضد جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية.وهددت أنقرة الشهر الماضي بشن عملية عسكرية برية بهدف السيطرة على هذه المنطقة وإقامة "منطقة أمنية" بعرض 30 كيلومترا على طول حدودها الجنوبية.تبنى حزب العمال الكردستاني في السنوات الماضية عدة هجمات بالقنابل ضد مبان رسمية وقواعد عسكرية ومراكز شرطة لا سيما في جنوب شرق تركيا.