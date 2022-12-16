أخبار دولية
16 كانون الأول 2022 - 09:27
Back

الشارع الاردني يتحرك احتجاجا على أسعار المحروقات في الأردن

الشارع الاردني يتحرك احتجاجا على أسعار المحروقات في الأردن Lebanon, news ,lbci ,أخبار أسعار المحروقات,الشارع الاردني,الشارع الاردني يتحرك احتجاجا على أسعار المحروقات في الأردن
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
هي مشاهدُ من الاحتجاجاتِ في مختلف مناطق في الاردن وتحديدًا في الجنوب على خلفية ارتفاعِ أسعار المحروقات.. 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً