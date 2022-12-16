الشارع الاردني يتحرك احتجاجا على أسعار المحروقات في الأردن

Lebanon, news ,lbci ,أخبار أسعار المحروقات,الشارع الاردني,الشارع الاردني يتحرك احتجاجا على أسعار المحروقات في الأردن

LBCI News Lebanon

هي مشاهدُ من الاحتجاجاتِ في مختلف مناطق في الاردن وتحديدًا في الجنوب على خلفية ارتفاعِ أسعار المحروقات..