أخبار دولية
16 كانون الأول 2022 - 09:27
16/12/2022 09:27:00
الشارع الاردني يتحرك احتجاجا على أسعار المحروقات في الأردن
الشارع الاردني يتحرك احتجاجا على أسعار المحروقات في الأردن
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LBCI News Lebanon
هي مشاهدُ من الاحتجاجاتِ في مختلف مناطق في الاردن وتحديدًا في الجنوب على خلفية ارتفاعِ أسعار المحروقات..
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