ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في إندونيسيا الشهر الماضي إلى 602

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ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية الشهر الماضي بالمئات لتصل إلى 602، حسبما أعلن مسؤول في الإدارة المحلية الجمعة، وذلك بعد أن تحققت السلطات من الخسائر البشرية غير المسجلة في البلدة التي أصيبت بأسوأ الأضرار.وقال المتحدث باسم الإدارة المحلية لبلدة سيانجور: "إذا توفي أحد الأشخاص، غالبا ما يقوم الأهالي في سيانجور بدفنه على الفور. وبسبب حالة الذعر فإن الذين قضوا، دفنهم أقاربهم على الفور من دون إبلاغ وكالة الصحة المحلية"، موضحا بذلك أسباب ارتفاع عدد الضحايا من 334 وفق التقارير السابقة، إلى 602.