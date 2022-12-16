أخبار دولية
16 كانون الأول 2022 - 14:57
Back

جزيرة اصطناعية من رمل تحولت الى مركز سياحي يحتضن الآلاف من السياح في قطر

جزيرة اصطناعية من رمل تحولت الى مركز سياحي يحتضن الآلاف من السياح في قطر Lebanon, news ,lbci ,أخبار كأس العالم, قطر, المها,جزيرة,جزيرة اصطناعية من رمل تحولت الى مركز سياحي يحتضن الآلاف من السياح في قطر
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
من صحراء وبحر، إلى جزيرة المها، التي نفضت عنها غبار الصحراء في وقت قیاسي بعد إعلان قطر الدولة المستضيفة لكأس العالم. 

بين التخطيط وتنفيذ البنية التحتية، وبناء عشرات المنتجعات، المطاعم، الملاهي... استحدثت هذه الجزيرة بتعاون بين القطاعين العام والخاص.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً