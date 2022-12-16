أخبار دولية 16 كانون الأول 2022 - 14:57 16/12/2022 14:57:00 جزيرة اصطناعية من رمل تحولت الى مركز سياحي يحتضن الآلاف من السياح في قطر

جزيرة اصطناعية من رمل تحولت الى مركز سياحي يحتضن الآلاف من السياح في قطر

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LBCI News Lebanon

من صحراء وبحر، إلى جزيرة المها، التي نفضت عنها غبار الصحراء في وقت قیاسي بعد إعلان قطر الدولة المستضيفة لكأس العالم.



بين التخطيط وتنفيذ البنية التحتية، وبناء عشرات المنتجعات، المطاعم، الملاهي... استحدثت هذه الجزيرة بتعاون بين القطاعين العام والخاص. الإعلان

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