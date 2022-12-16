الحزب الحاكم في اليونان يعلّق مهام النائبة ماريا سبيراكي بشبهة الاحتيال

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علّق حزب الديموقراطية الجديدة المحافظ الحاكم في اليونان مهام النائبة ماريا سبيراكي التي تخضع للتحقيق لدى النيابة الأوروبية في ثاني قضية تطال نوابا يونانيين في البرلمان الأوروبي خلال الشهر الجاري.وأعلن الحزب في بيان تعليق مهام النائبة سبيراكي التي تنتمي في البرلمان الأوروبي إلى كتلة "حزب الشعب الأوروبي" (يمين) "حتى انتهاء التحقيق".وكانت النيابة الأوروبية تحدثت عن "شبهات بالاحتيال" في مكافأة مساعدين برلمانيين وطلبت رفع الحصانة البرلمانية عن ماريا سبيراكي وكذلك عن النائبة الاشتراكية اليونانية أيضا إيفا كايلي الموقوفة حاليا في قضية فساد مفترض مرتبطة بقطر.وجاءت هذه الشبهات بعد تقرير صادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.ورأت سيبراكي الصحافية السابقة في التلفزيون أن هذه القضية تتعلق "بشريك سابق"، وأضافت في بيان :"أقبل برفع الحصانة الخاصة بي لإثبات أنه لا يوجد يورو واحد موضع خلاف"، مؤكدة أن هذه القضية لا علاقة لها بقطر غيت.وأكد البرلمان الأوروبي أنه "بدأ على الفور الإجراءات المتبعة"، موضحا أن الرد على طلب النائب العام يجب أن يتم التصويت عليه في نهاية المطاف في جلسة عامة.ووصف رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الخميس القضية بـ"الخطيرة".