الخارجية الأميركية تكلف متحدثا سابقا باسمها مكافحة التضليل الإعلامي

الإعلان

تعتزم الخارجية الأميركية تعزيز مكافحة التضليل الإعلامي الذي تعتبر مصدره روسيا والصين خصوصا، وكلّفت الجمعة المتحدث السابق باسمها جيمي روبن الإشراف على هذه المهمة.وسيرأس روبن خلية خاصة داخل وزارة الخارجية مسؤولة عن "تحديد وفهم وكشف ومكافحة الدعاية والمعلومات المضللة" من الدول الأجنبية والجهات الفاعلة غير الحكومية "التي تهدد أمن الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها"، وفق بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.وسيكون مسؤولاً خصوصا عن "مكافحة المعلومات المضللة والدعاية من الجهات الأجنبية بما في ذلك روسيا والصين وإيران والمنظمات المتطرفة مثل تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة"، وفق نفس المصدر لفرانس برس.