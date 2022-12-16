أخبار دولية
16 كانون الأول 2022 - 17:57
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الولايات المتحدة تبدأ إعادة ملء احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

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الولايات المتحدة تبدأ إعادة ملء احتياطياتها النفطية الاستراتيجية
Lebanon News

طرحت وزارة الطاقة الأميركية مناقصات شراء نفط لإعادة ملء الاحتياطيات الاستراتيجية من الذهب الأسود التي استعملتها إدارة الرئيس جو بايدن بكثافة لأكثر من عام بهدف خفض أسعار البنزين.
 
ودعت الحكومة الشركات لبيع النفط للدولة "بسعر أقل من 96 دولاراً للبرميل، وهو متوسط السعر" الذي اشترته به، ما يمثّل "صفقة جيدة لدافعي الضرائب".
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وتشمل عملية إعادة الشراء في مرحلة أولى ثلاثة ملايين برميل من النفط، وفق ما جاء في بيان لوزارة الطاقة الجمعة.
    
اشارة الى انه مع الارتفاع العام في الأسعار بعد انحسار جائحة كوفيد واندلاع الحرب في أوكرانيا، زاد سعر البرميل ليصل في أقصاه إلى 120 دولارًا. لذلك، قررت إدارة بايدن اللجوء استثنائيا إلى الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد من أجل الضغط على الأسعار.
 
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