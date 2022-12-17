أخبار دولية
17 كانون الأول 2022 - 02:19
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الرئيس الإيطالي يتجاهل دعوة السفيرين الروسي والبيلاروسي الى حفل بمناسبة عيد الميلاد

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الرئيس الإيطالي يتجاهل دعوة السفيرين الروسي والبيلاروسي الى حفل بمناسبة عيد الميلاد
Lebanon News
استبعد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا سفيري روسيا وبيلاروسيا من قائمة المدعوين الى لقاء سنوي مع أعضاء السلك الدبلوماسي، وفق ما أفاد مكتبه لوكالة فرانس برس.
      
وعادة ما تتم دعوة السفراء الأجانب لدى روما إلى قصر كيرينالي الرئاسي في منتصف كانون الأول للاحتفال بعيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة. 
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وسبق أن تجاهلت الرئاسة الإيطالية في حزيران دعوة السفيرين الى حفل موسيقي نُظم في قصر كيرينالي للاحتفال بيوم الجمهورية الإيطالية. 
      
وتدعم إيطاليا العضو المؤسس في حلف شمال الأطلسي أوكرانيا منذ بدء الحرب أواخر شباط، حيث قامت بمدها بالأسلحة وفرضت عقوبات صارمة ضد روسيا.
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