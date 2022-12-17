كندا تزيد تمويلها لجهود الحفظ والتنوع البيولوجي على المستوى الدولي

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أعلنت كندا زيادة تمويلها لجهود الحفظ والتنوع البيولوجي على المستوى الدولي، في خطوة تجاه الدول النامية، خلال محادثات الأمم المتحدة التي تهدف إلى إبرام "اتفاق سلام مع الطبيعة".وأعلن وزير البيئة ستيفن غيلبو عن زيادة قدرها 255 مليون دولار كندي (186 مليون دولار أميركي) في المساعدات التي ستقدمها للبلدان ذات الدخل المنخفض لمساعدتها على حماية أنظمتها البيئية.وبذلك يصل الرقم الإجمالي إلى 1,5 مليار دولار كندي سنويًا.ويأتي ذلك في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء البيئة من مختلف دول العالم في مونتريال لحضور المرحلة الأخيرة من قمة كوب 15 للتنوع الحيوي.ويتوقف نجاح المحادثات على اتفاق بشأن تخصيص أموال لمساعدة البلدان النامية على تحقيق أكثر من 20 هدفًا حددها مشروع الاتفاقية، بما في ذلك حماية 30 في المئة من الأراضي والمحيطات بحلول عام 2030.وما زال المشاركون يتطلعون لإبرام اتفاق تاريخي للتنوع البيولوجي يكون في مستوى اتفاق باريس للمناخ في عام 2015 فيما مستقبل الكوكب على المحك وكذلك قدرة البشرية على وقف تدمير الموائل والتلوث وأزمة المناخ التي تهدد بانقراض ما يقدر بمليون نوع من النباتات والحيوانات.