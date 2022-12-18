أخبار دولية
18 كانون الأول 2022 - 15:56
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وفد من وكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران... ماذا على طاولة البحث؟

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Lebanon News
هل تُنعِش زيارة وكالة الطاقة الذرية الى طهران مفاوضات الاتفاقِ النوويّ بين ايران وأميركا؟ 

بغيابِ مدير الوكالة الذرية رافييل غروسي، وحضور نائب مدير عام الوكالة، وصل وفدُ الوكالة الى طهران للتباحثِ مع هيئة الطاقة الذرية الايرانية.
 
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