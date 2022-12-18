أخبار دولية 18 كانون الأول 2022 - 15:56 18/12/2022 15:56:00 وفد من وكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران... ماذا على طاولة البحث؟

بحثٌ في ملف العثور على اليورانيوم في مواقع لم يصرح عنها في إيران

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاتفاق النووي, ايران, اليورانيوم,الوكالة الذرية,بحثٌ في ملف العثور على اليورانيوم في مواقع لم يصرح عنها في إيران

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بغيابِ مدير الوكالة الذرية رافييل غروسي، وحضور نائب مدير عام الوكالة، وصل وفدُ الوكالة الى طهران للتباحثِ مع هيئة الطاقة الذرية الايرانية.

هل تُنعِش زيارة وكالة الطاقة الذرية الى طهران مفاوضات الاتفاقِ النوويّ بين ايران وأميركا؟بغيابِ مدير الوكالة الذرية رافييل غروسي، وحضور نائب مدير عام الوكالة، وصل وفدُ الوكالة الى طهران للتباحثِ مع هيئة الطاقة الذرية الايرانية. الإعلان

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