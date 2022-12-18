أخبار دولية
18 كانون الأول 2022 - 15:23
18/12/2022 15:23:00
من هو رجل المترو الذي ضجت وسائل التواصل بفيديوهات عنه؟
من هو رجل المترو؟
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ضجت وسائل التواصل الاجتماعي برجل المترو من قطر.. فمن هو؟
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