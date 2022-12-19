هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف العاصمة الأوكرانية

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أعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف عن تعرّض العاصمة الأوكرانية لهجمات بطائرات مسيّرة في وقت مبكر من صباح الاثنين، وحضت السكان على إعارة اهتمامهم للإنذارات التي تطلقها السلطات للتحذير من حصول غارات.وقالت الإدارة العسكرية في منشور على تلغرام إن "العدو يهاجم العاصمة"، مضيفة "في هذه اللحظة، تم إسقاط تسع طائرات بدون طيار في المجال الجوي لكييف".وأضافت أن القوات الروسية تستخدم طائرات "شاهد" الإيرانية الصنع والتي استخدمت في ضرب العاصمة في الأسابيع الأخيرة.وأطلقت الحماية المدنية في كييف إنذارا أوليا بحصول غارات وضرورة الاحتماء عند الساعة 1,56 صباحا (23,56 ت غ) حيث استمرت حالة التأهب ثلاث ساعات، ثم انطلقت صفارات الإنذار مجددا عند الساعة 5,24 صباحا قبل أن يتم الإعلان عن انتهاء الإنذار بعد نصف ساعة.