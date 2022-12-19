أخبار دولية
19 كانون الأول 2022 - 03:29
19/12/2022 03:29:31
الأمن الأردني يعلن مقتل 3 من أفراده وإصابة 5 خلال مداهمة
الأمن الأردني يعلن مقتل 3 من أفراده وإصابة 5 خلال مداهمة
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LBCI News Lebanon
أعلن الأمن الأردني مقتل 3 من أفراده وإصابة 5 خلال مداهمة مشتبه في قتله نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح.
وبحسب ما نقلت وسائل اعلام اردنية، أدت العملية الأمنية الى مقتل المشتبه به واعتقال 8 والتحقيق لا يزال جارياً.
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