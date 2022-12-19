أخبار دولية
19 كانون الأول 2022 - 06:56
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روسيا تعلن عن مناورات بحرية مشتركة مع الصين هذا الأسبوع

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روسيا تعلن عن مناورات بحرية مشتركة مع الصين هذا الأسبوع
Lebanon News
أعلنت موسكو أن عددا من سفنها الحربية سيشارك في مناورات بحرية هذا الأسبوع مع بكين فيما تعمق روسيا والصين العلاقات وسط ضغوط من الغرب.
      
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "المناورات ستجري من 21 الى 27 كانون الاول في بحر الصين الشرقي وهدفها الرئيسي هو تعزيز التعاون البحري" بين روسيا والصين.
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وجاء في بيان أنها ستشمل إطلاق صواريخ حية ومدفعية وتدريبات لمواجهة الغواصات.
      
وأضاف أن "الهدف الرئيسي من التدريبات هو تعزيز التعاون البحري بين الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا-المحيط الهادئ".
     
وتابع أن الصين سترسل مدمرتين وسفن دورية وسفينة إمداد وغواصة.
      
وأضافت الوزارة "ستشارك في المناورات طائرات ومروحيات تابعة لقوات الطيران البحرية لأسطول المحيط الهادئ وبحرية التحرير الشعبية".
      
وكانت الصين وروسيا حليفتين سابقا في الحرب الباردة بعلاقة عاصفة وقد تقاربتا في السنوات الأخيرة كجزء مما يسمونه علاقة "بلا حدود" تعد كقوة توازن الهيمنة العالمية للولايات المتحدة.
 
 
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