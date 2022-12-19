قمة بغداد-2 في البحر الميت في الأردن تنطلق يوم غد: جملة ملفات إقليمية منها لبنان وسوريا

قمة بغداد-2 في البحر الميت في الأردن تنطلق يوم غد

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LBCI News Lebanon

تنطلق يوم غد الثلثاء أعمال قمة بغداد-2 في البحر الميت في الأردن، وهي عملياً قمة لدول جوار العراق لكن القمة لن تتوقف عند الملف العراقي إنما تبحث مع جملة ملفات إقليمية منها لبنان وسوريا.



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