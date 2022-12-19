أخبار دولية
19 كانون الأول 2022 - 14:56
Back

قمة بغداد-2 في البحر الميت في الأردن تنطلق يوم غد: جملة ملفات إقليمية منها لبنان وسوريا

قمة بغداد-2 في البحر الميت في الأردن تنطلق يوم غد Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاردن,قمة بغداد-2 ,قمة بغداد-2 في البحر الميت في الأردن تنطلق يوم غد
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
تنطلق يوم غد الثلثاء أعمال قمة بغداد-2 في البحر الميت في الأردن، وهي عملياً قمة لدول جوار العراق لكن القمة لن تتوقف عند الملف العراقي إنما تبحث مع جملة ملفات إقليمية منها لبنان وسوريا. 

ماذا في التفاصيل؟
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً