أخبار دولية
19 كانون الأول 2022 - 14:56
19/12/2022 14:56:00
قمة بغداد-2 في البحر الميت في الأردن تنطلق يوم غد: جملة ملفات إقليمية منها لبنان وسوريا
قمة بغداد-2 في البحر الميت في الأردن تنطلق يوم غد
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LBCI News Lebanon
تنطلق يوم غد الثلثاء أعمال قمة بغداد-2 في البحر الميت في الأردن، وهي عملياً قمة لدول جوار العراق لكن القمة لن تتوقف عند الملف العراقي إنما تبحث مع جملة ملفات إقليمية منها لبنان وسوريا.
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