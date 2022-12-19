سوناك يتعهد أن تحافظ بريطانيا على دعمها العسكري لأوكرانيا خلال عام 2023

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تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن تصل قيمة مساعدات بلاده العسكرية لأوكرانيا خلال عام 2023 الى 2,3 مليار جنيه استرليني وربما أكثر، وذلك خلال اجتماع في ريغا يجمع قادة دول شمال أوروبا والبلطيق إضافة الى هولندا.وحض سوناك قادة الدول الأعضاء في تحالف "قوة الاستطلاع المشتركة" (جيف) على مواصلة الدعم القوي لكييف.وقال سوناك للقادة المجتمعين في عاصمة لاتفيا: "أولا علينا ضمان تقديم مزيد من المساعدات العسكرية، وأن تتطور هذه المساعدات لتكون على مستوى الوضع الذي نواجهه الآن".ورأى أن هذا يعني تقديم مزيد من أنظمة الدفاع الجوي والمدفعية والعربات المدرعة.وأوضح سوناك أن على الدول الغربية التي تساعد أوكرانيا في حربها ضد القوات الروسية "الاستمرار في التركيز على إضعاف قدرات روسيا على إعادة التموضع وإعادة الإمداد".وقال: "هذا يعني استهداف سلاسل إمدادها وحرمانها من الدعم الدولي"، في إشارة الى إيران التي تمد روسيا بالأسلحة.ورفض سوناك استجابة أي دعوات أحادية من قبل الكرملين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، واصفا هذه المطالب بأنها "غير ذات معنى على الإطلاق في الظرف الحالي".ولفت الى أن روسيا ستستغل هذه الخطوة لاعادة تجميع قواتها وتعزيزها، ولا ينبغي ان تكون هناك مفاوضات حقيقية حتى تنسحب من الاراضي التي احتلتها.