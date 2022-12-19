الأمم المتحدة: طرد اسرائيل للفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري "جريمة حرب"

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نددت الأمم المتحدة بقيام اسرائيل بطرد المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري بعد اعتقاله إدرايا منذ آذارمن دون توجيه اتهام رسمي إليه، واصفة الإجراء بأنه "جريمة حرب".وأكد المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورنس أن القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة ويحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان الولاء لقوة الاحتلال.ورأى في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام أن طرد شخص محمي من أرض محتلة هو انتهاك خطير لشرعة جنيف الرابعة ويشكل جريمة حرب.وكان صلاح الحموري قد رُحّل إلى فرنسا الأحد.وحُكم على الحموري (37 عاما) في آذار بثلاثة أشهر من الاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن المشتبه بهم من دون توجيه اتهامات رسمية لهم.ورأى لورنس أن ترحيله يسلط الضوء على الوضع الهشّ للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية حيث منحتهم القوة المحتلة وضع الإقامة القابل للإلغاء بموجب القانون الإسرائيلي، لافتا الى أن ذلك مؤشر الى تدهور خطير في وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان.ودعت المفوضية السامية إسرائيل إلى إلغاء أمر الترحيل.