ماكرون يزور حاملة الطائرات شارل ديغول للاحتفال بالميلاد مع القوات

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غداة حضوره نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر، توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حاملة الطائرات شارل ديغول في البحر الأحمر اليوم لحضور عشاء عيد الميلاد التقليدي مع الجيش، مشيدًا بـ"حرفيّة" القوات الفرنسية في مواجهة "السلوكيات غير الودية" للروس.وقال لنحو 1700 من عناصر البحرية تجمعوا في حظيرة الطائرات: "أهنئكم بالحرفيّة التي أظهرتموها خلال التعاملات المختلفة مع الطائرات والسفن الروسية التي كانت سلوكياتها غير ودية في بعض الأحيان".وقبل عبورها قناة السويس ودخولها البحر الأحمر الأحد، شاركت حاملة الطائرات شارل ديغول في البحر المتوسط في الدفاع عن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ضد روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.وشدد الرئيس الفرنسي على أن "المهام المنجزة والدوريات والطلعات الجوية عزّزت الموقف الدفاعي والرادع للناتو قرب أوكرانيا التي تعيش حالة حرب"، مشيرًا خصوصا إلى طلعات التأمين في المجال الجوي الروماني.وخلال هذه المهمة، اقتربت سفن روسية بشكل منتظم من شارل ديغول على مسافات قريبة جدا أحيانا، مخاطرة بإعاقة مناورة الطائرات وفق ما أكد ضابط على متن حاملة الطائرات. وحدثت احتكاكات خصوصا في بداية العام بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.كما تشارك حاملة الطائرات التي أبحرت من طولون (جنوب فرنسا) منتصف تشرين الثاني لإنجاز مهام عدة تمتد أشهرا، في أنشطة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية خصوصا في سوريا تحت قيادة الولايات المتحدة.وشدد ماكرون على أن هذه المشاركة "مكّنت من أن تظهر للمنافسين الموجودين في المنطقة أن فرنسا يجب أن يحسب لها حساب"، في إشارة إلى روسيا وكذلك البحرية الصينية الموجودة في البحر الأحمر منذ إقامتها مرسى في جيبوتي.وستواصل شارل ديغول مهمتها في المحيط الهندي مع إظهار فرنسا رغبة في تعزيز وجودها في المحيطين الهندي والهادئ.وقال الرئيس الفرنسي: "هنا أيضا، سيكون حلفاؤنا إلى جانبنا ولكن دائمًا، وأشدد على ذلك، مع استقلالنا الذاتي في التقييم ومن خلال التحكم في أي تصعيد بأنفسنا".ويقضي إيمانويل ماكرون الليلة على متن حاملة الطائرات قبل أن يتوجه إلى الأردن الثلاثاء.