غوتيريش يستبعد انتهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا قريبا

غوتيريش: لست متفائلا بإمكان عقد محادثات سلام في المستقبل القريب

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LBCI News Lebanon

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عدم تفاؤل بإمكان أن تنتهي الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا قريبا، لكنّه أمل بأن تنتهي العام المقبل.



وقال الأمين العام في مؤتمره الصحافي السنوي لنهاية العام في نيويورك: "لست متفائلا بإمكان عقد محادثات سلام في المستقبل القريب".

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والغزو الروسي لأوكرانيا في شهره العاشر وكان قد بدأ في 24 شباط.

واليوم، شنّت روسيا هجمات بواسطة مسيّرات استهدفت بنى تحتية في كييف في حرب لا مؤشرات تدل على تراجع حدّتها.



وقال غوتيريش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: "أعتقد أن المواجهة العسكرية ستستمر".



وأضاف: "أعتقد أن علينا أن ننتظر (حلول) لحظة تكون فيها المفاوضات الجدية من أجل السلام ممكنة"، مشيرا الى أنه لا يرى مؤشرات تدل على مفاوضات من هذا النوع "في الأفق" الراهن.