أخبار دولية
19 كانون الأول 2022 - 15:27
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لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول تخلص إلى "عدم أهلية" ترامب لتولي أي منصب رسمي

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لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول تخلص إلى &quot;عدم أهلية&quot; ترامب لتولي أي منصب رسمي
Lebanon News
اعتبرت نائبة رئيس لجنة نيابية أميركية تحقّق في هجوم استهدف مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني 2021، أن رفض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التدخل فورا لمنع الواقعة يجعله "عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي".
      
وقالت نائبة رئيس اللجنة النائبة ليز تشيني إن "من تصرّف على ذاك النحو في ذاك الحين لا يمكنه أن يتولى مجددا أي منصب رسمي في بلادنا". 
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وأضافت في الاجتماع الختامي للجنة: "هو عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي".
 
كما أوصت لجنة التحقيق البرلمانية، بإجماع أعضائها، بإطلاق ملاحقات جنائية بحق الرئيس السابق دونالد ترامب، تشمل إحداها الدعوة إلى العصيان.
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