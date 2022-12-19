لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول تخلص إلى "عدم أهلية" ترامب لتولي أي منصب رسمي

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اعتبرت نائبة رئيس لجنة نيابية أميركية تحقّق في هجوم استهدف مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني 2021، أن رفض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التدخل فورا لمنع الواقعة يجعله "عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي".وقالت نائبة رئيس اللجنة النائبة ليز تشيني إن "من تصرّف على ذاك النحو في ذاك الحين لا يمكنه أن يتولى مجددا أي منصب رسمي في بلادنا".وأضافت في الاجتماع الختامي للجنة: "هو عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي".