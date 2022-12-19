باريس وبرلين تدعوان واشنطن لإدراج منتجات أوروبا في خطتها لدعم الشركات

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دعت فرنسا وألمانيا واشنطن إلى منح المنتجات المصنّعة في أوروبا المزايا نفسها الممنوحة لبعض المنتجات الاستراتيجية المصنّعة في الولايات المتحدة بموجب خطة دعم الشركات.وأشارت باريس وبرلين في بيان مشترك إلى أن دول الاتحاد الأوروبي "شريكة" و"حليفة" لواشنطن، وهو ما يبرّر حصولها أيضًا على جزء من الأموال التي تنفقها الإدارة الأميركية في إطار قانون خفض التضخّم.وأضاف وزيرا الاقتصاد الفرنسي والألماني برونو لومير وروبرت هابيك في البيان أن "من مصلحتنا المشتركة إيجاد تفاهم" في وقت تقيم أوروبا والولايات المتحدة "تعاونا لمواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا".وطالبت ألمانيا وفرنسا واشنطن بضمان أن "تكون المنتجات الأوروبية مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية مثل المنتجات الأميركية" المعنيّة.وفي البيان المشترك الصادر الاثنين، طرحت باريس وبرلين أيضًا مقترحات لاستجابة أوروبية لخطة الدعم الأميركية.ويتهم الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة منذ أشهر بتقويض المنافسة الصناعية عبر خطة الدعم التي تبلغ قيمتها 420 مليار دولار وتنصّ خصوصا على تقديم إعانات سخيّة للشركات في قطاعات استراتيجية معيّنة (السيارات الكهربائية والبطاريات ونحوها)، شرط أن يتم تصنيعها في الولايات المتحدة.ولمعالجة هذا الوضع، تطالب باريس وبرلين بأن تستفيد دول الاتحاد الأوروبي من الإعفاءات نفسها على غرار بعض البلدان مثل كندا والمكسيك التي يمكن لشركاتها الحصول على الإعانات الأميركية.