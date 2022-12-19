أخبار دولية
19 كانون الأول 2022 - 17:20
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القضاء الليبي يقضي بإعدام 17 شخصا دينوا بالانتماء الى تنظيم الدولة الإسلامية

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القضاء الليبي يقضي بإعدام 17 شخصا دينوا بالانتماء الى تنظيم الدولة الإسلامية
Lebanon News
أصدرت محكمة جنائية في ليبيا، أحكامًا بالإعدام على 17 شخصًا دينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية وارتكاب أعمال عنف مميتة، بحسب مكتب المدعي العام.
 
وبالإضافة إلى أحكام الاعدام المذكورة، حكمت المحكمة على متهمين آخرين بالسجن المؤبد وعلى 14 آخرين بأحكام متفاوتة، بحسب المصدر نفسه.
 
ولفت مكتب المدعي العام في بيان الى إدانتهم بارتكاب "أفعال مرتبطة بداعش" و"تقويض الدولة والسلم الاجتماعي، وتبني العنف والعمل المسلح في مدينة صبراتة (غرب) والمناطق المحيطة بها ".
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وقال المصدر إنهم متهمون بقتل 53 شخصا وتدمير مبان عامة وإخفاء العشرات.
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