أخبار دولية
19 كانون الأول 2022 - 18:00
Back

مقتل أكثر من 20 قرويّا في هجومين مسلحين في شمال نيجيريا

كادونا واحدة من أكثر الولايات تضررا Lebanon, news ,lbci ,أخبار قتلى, هجوم مسلح, نيجيريا,كادونا,كادونا واحدة من أكثر الولايات تضررا
episodes
مقتل أكثر من 20 قرويّا في هجومين مسلحين في شمال نيجيريا
Lebanon News
لقي أكثر من 20 قرويا مصرعهم في هجومين منفصلين شنّهما مسلحون في ولاية كادونا المضطربة بشمال نيجيريا، وفق ما أفاد مسؤولون محليون. 
 
وأعلنت المصادر أن حصيلة قتلى أعمال العنف التي وقعت الأحد في قريتي مالاغوم 1 وساكوونغ في منطقة كاورا بلغت 28 أو 37 قتيلا.
 
وتهاجم "عصابات إجرامية" منذ سنوات قرى في شمال غرب البلاد ووسطها لسرقة الماشية وخطف السكان للحصول على فدية ونهب مخزونات الغذاء وحرق المنازل.
الإعلان
 
وأكد المسؤول في منطقة كاورا أتوك ستيفن للتلفزيون المحلي أن 37 شخصًا قتلوا على أيدي المجرمين الذين أشعلوا النار في أكثر من 100 منزل وعدة سيارات.
 
وذكرت مصادر محلية أخرى أن عدد القتلى بلغ 28 شخصا.
 
وأكد مفوض الشؤون الداخلية بولاية كادونا صامويل أروان أن الهجمات أسفرت عن مقتل عدة أشخاص، لكنه لم يذكر حصيلة دقيقة ونهائية. وأضاف أن الجيش انتشر في المنطقة لتعقب المهاجمين.
 
وكادونا واحدة من أكثر الولايات تضررا من قطاع الطرق في شمال نيجيريا.
الإعلان
إقرأ أيضاً