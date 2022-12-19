مقتل أكثر من 20 قرويّا في هجومين مسلحين في شمال نيجيريا

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لقي أكثر من 20 قرويا مصرعهم في هجومين منفصلين شنّهما مسلحون في ولاية كادونا المضطربة بشمال نيجيريا، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.وأعلنت المصادر أن حصيلة قتلى أعمال العنف التي وقعت الأحد في قريتي مالاغوم 1 وساكوونغ في منطقة كاورا بلغت 28 أو 37 قتيلا.وتهاجم "عصابات إجرامية" منذ سنوات قرى في شمال غرب البلاد ووسطها لسرقة الماشية وخطف السكان للحصول على فدية ونهب مخزونات الغذاء وحرق المنازل.وأكد المسؤول في منطقة كاورا أتوك ستيفن للتلفزيون المحلي أن 37 شخصًا قتلوا على أيدي المجرمين الذين أشعلوا النار في أكثر من 100 منزل وعدة سيارات.وذكرت مصادر محلية أخرى أن عدد القتلى بلغ 28 شخصا.وأكد مفوض الشؤون الداخلية بولاية كادونا صامويل أروان أن الهجمات أسفرت عن مقتل عدة أشخاص، لكنه لم يذكر حصيلة دقيقة ونهائية. وأضاف أن الجيش انتشر في المنطقة لتعقب المهاجمين.وكادونا واحدة من أكثر الولايات تضررا من قطاع الطرق في شمال نيجيريا.