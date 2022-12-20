الرئيس الصومالي يعلن بدء عودة جنود بلاده من إريتريا

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أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الإثنين أنّ العسكريين الصوماليين الذين يتدرّبون منذ أشهر في أريتريا سيباشرون في الأيام المقبلة العودة إلى بلدهم.ومنذ أشهر تسري شائعات في الصومال عن أنّ هؤلاء الجنود الذين ذهبوا إلى إريتريا للمشاركة في تدريبات تمّ إرسالهم سرّاً مع قوات إريترية إلى أثيوبيا المجاورة للقتال في منطقة تيغراي إلى جانب قوات أديس أبابا ضدّ المتمرّدين.وفي منتدى نظّمه مغتربون صوماليون في الولايات المتّحدة خلال زيارته إلى هذا البلد، قال محمود إنّه قبل نهاية شهر كانون الأول سيبدأون بالعودة وفي كانون الثاني ستُنجز عودتهم بالكامل.وأضاف بحسب تسجيل فيديو لتصريحه بثّه الإعلام الرسمي في مقديشو: "لقد نظّمنا كلّ الترتيبات المتعلّقة بهذا الشأن، وإن شاء الله لن يحصل أيّ تأخير بعد الآن".ومحمود الذي وعد خلال حملته الانتخابية في الربيع بإعادة هؤلاء الجنود إلى بلدهم، أجرى في تمّوز زيارة إلى إريتريا تفقّد فيها قواته في معسكرات التدريب.وفي نهاية عهد سلفه محمود محمد عبدالله الملقّب فرماجو رفع أهالي هؤلاء الجنود أصواتهم احتجاجاً بعدما انقطعت أخبار أبنائهم عنهم وانتشرت شائعات مفادها أنّهم أرسلوا للقتال في تيغراي.وطالب أهالي الجنود السلطات بمعلومات عن مصير أبنائهم وبإعادتهم إلى وطنهم.وفي أواخر أيار أعلن فرماجو أنّ حكومته أرسلت حوالي خمسة آلاف جندي لكي يتدرّبوا في إريتريا، مؤكّداً أنّ تدريبهم انتهى العام الماضي لكنه قرر تأجيل عودتهم لتجنب عرقلة الانتخابات التشريعية والرئاسية.ووقّعت الحكومة الإثيوبية ومتمردو تيغراي اتفاق سلام في 2 تشرين الثاني في جنوب أفريقيا لإنهاء حرب استمرت عامين وتسبّبت بأزمة إنسانية خطيرة في شمال إثيوبيا.