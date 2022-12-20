الجيش الأميركي: اعتقال ستة عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

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أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأميركي (سنتكوم) الثلاثاء تنفيذ قواتها خلال الساعات الـ48 الماضية ثلاث عمليات في شرق سوريا، اعتقلت خلالها ستة عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم قيادي متورط بالتخطيط لهجمات في سوريا.وقالت القيادة في بيان إن وحداتها نفذت خلال "الساعات الثماني والأربعين الماضية ثلاث مداهمات بمروحيات في شرق سوريا، أسفرت عن اعتقال ستة" من عناصر التنظيم، بينهم قيادي بارز عرّفت عنه باسم "الزبيدي" وقالت إنه "متورط في التخطيط لهجمات التنظيم في سوريا وتسهيل" شنّها.وأكد الجيش الأميركي أن التقييم الأولي أفاد عن "عدم مقتل أو إصابة مدنيين بجروح".وقال قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي "سنتكوم" مايكل كوريلا إنّ "القبض على عناصر التنظيم سيعطّل قدرة التنظيم الإرهابي على مزيد من التآمر وتنفيذ هجمات مزعزعة للاستقرار".وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تمّت المداهمات بالتعاون مع قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة أميركياً. وجرت اثنتان منها في محافظة دير الزور (شرق) وأخرى في محافظة الحسكة (شمال شرق) في مناطق نفوذ القوات الكردية. وأوضح أن أربعة أشخاص ممن جرى اعتقالهم ينشطون في تجارة الأسلحة لصالح التنظيم المتطرف.