كولونا تدعو إلى "الإفراج الفوري" عن "الرهائن" الفرنسيين في إيران

كولونا: تحدثت مع عبد اللهيان لأطلب منه مرة أخرى الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى إيران

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LBCI News Lebanon

طالبت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بـ"الإفراج الفوري" عن "الرهائن" الفرنسيين المحتجزين لدى إيران، واحترام "الحقوق المدنية والسياسية" في هذا البلد و"وقف تدخل" طهران في شؤون دول الجوار.



وقالت الوزيرة الفرنسية خلال مؤتمر صحافي على هامش المؤتمر الإقليمي المنعقد في الأردن على شوطىء البحر الميت (50 كلم غرب عمان): "تحدثت معه (الوزير الإيراني) لفترة وجيزة في قاعة القمة لأطلب منه مرة أخرى الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى إيران والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي بشكل عام".