أخبار دولية
20 كانون الأول 2022 - 14:43
20/12/2022 14:43:00
قمة "بغداد 2": ملفات كثيرة على طاولة المباحثات... لبنان حضر في الكلمات واللقاءات الجانبية
الأردن استضافت قمة العراق-2
Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, بغداد 2, قمة,الأردن,الأردن استضافت قمة العراق-2
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
"صديقي ملك الأردن"... هكذا خاطب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي استضافت بلاده مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
الأردن
قمة
بغداد 2
لبنان
إقرأ أيضاً