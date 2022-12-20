أخبار دولية
20 كانون الأول 2022 - 14:43
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قمة "بغداد 2": ملفات كثيرة على طاولة المباحثات... لبنان حضر في الكلمات واللقاءات الجانبية

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Lebanon News
"صديقي ملك الأردن"... هكذا خاطب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي استضافت بلاده مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية. 
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