على هامش قمة بغداد 2... الملف النووي حاضر في اجتماع عبداللهيان - بوريل

20 كانون الأول 2022 - 14:38 20/12/2022 14:38:00

استعداد ايراني لإتمام​ الاتفاق النووي مع مراعاة الخطوط الحمر

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LBCI News Lebanon

على الرَغم من العلاقاتِ المتوترة بين ايران والاتحادِ الاوروبيّ، نجحَت قمة بغداد 2 في الاردن بجمعِ وزيرِ خارجيّةِ إيران حسين أمير عبداللهيان بمسؤولِ السياسةِ الخارجيّة في الاتحادِ الأوروبي جوزيب بوريل.