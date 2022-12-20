أخبار دولية
20 كانون الأول 2022 - 14:38
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على هامش قمة بغداد 2... الملف النووي حاضر في اجتماع عبداللهيان - بوريل

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Lebanon News
على الرَغم من العلاقاتِ المتوترة بين ايران والاتحادِ الاوروبيّ، نجحَت قمة بغداد 2 في الاردن بجمعِ وزيرِ خارجيّةِ إيران حسين أمير عبداللهيان بمسؤولِ السياسةِ الخارجيّة في الاتحادِ الأوروبي جوزيب بوريل. 
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