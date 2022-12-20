أخبار دولية
20 كانون الأول 2022 - 14:38
20/12/2022 14:38:00
على هامش قمة بغداد 2... الملف النووي حاضر في اجتماع عبداللهيان - بوريل
استعداد ايراني لإتمام الاتفاق النووي مع مراعاة الخطوط الحمر
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LBCI News Lebanon
على الرَغم من العلاقاتِ المتوترة بين ايران والاتحادِ الاوروبيّ، نجحَت قمة بغداد 2 في الاردن بجمعِ وزيرِ خارجيّةِ إيران حسين أمير عبداللهيان بمسؤولِ السياسةِ الخارجيّة في الاتحادِ الأوروبي جوزيب بوريل.
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