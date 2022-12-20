فرنسا تزوّد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة

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سلّمت فرنسا مؤخّرا راجمات صواريخ وبطّاريات صواريخ "كروتال" إلى أوكرانيا التي ستواصل إمدادها بالأسلحة في مطلع العام 2023، وفق ما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع "تي اف 1" و"ال سي اي" بثّت اليوم.وكشف الرئيس الفرنسي عندما كان على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول" قبالة السواحل المصرية: "في الأيّام الأخيرة، سلّمت فرنسا أسلحة إضافية، من راجمات صواريخ وصواريخ "كروتال" وتجهيزات بالإضافة إلى ما كنّا قد قدّمناه".وقال ماكرون الذي قصد الأردن اليوم لحضور قمّة إقليمية: "نتعاون مع وزير الجيوش كي يتسنّى لنا مجدّدا في الربع الأوّل من العام تسليم أسلحة وذخائر مفيدة يستخدمها الأوكرانيون للتصدّي للقصف".ومن بين الأسلحة المزمع تسليمها، مدافع "سيزار" جديدة. ولم يقدّم إيمانويل ماكرون أرقاما، مكتفيا بالقول إن "الأمر يعتمد على المناقشات" الجارية مع الدنمارك.ومنذ اندلاع النزاع في شباط، وفّرت فرنسا خصوصا 18 مدفع "سيزار" بعيار 155 ميليمترا ومدى 40 كيلومترا محمّلة على شاحنات، فضلا عن صواريخ مضادة للدبابات وللطائرات وناقلات جند مدرّعة.وتنوي باريس أن تزوّد كييف بما بين 6 إلى 12 مدفع "سيزار" إضافيا مأخوذا من طلبية كانت موجّهة للدنمارك.