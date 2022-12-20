البنك الدولي يمنح أوكرانيا 610 ملايين دولار لدعم قطاع الصحة

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أعلن البنك الدولي منح أوكرانيا 610 ملايين دولار إضافية لتمكينها خصوصاً من "تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا" في مجال الصحّة.وهذا الدعم الذي يأخذ شكل قرضين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهو جزء من مجموعة البنك الدولي، تضمنه خصوصا بريطانيا بسقف 500 مليون دولار.ويتيح هذا التمويل الجديد تغطية نفقات الحكومة الأوكرانية في مجال الصحة ومساعدة الأسر، وكذلك دفع رواتب موظفي الدولة وضمان تشغيل الإدارات العامة.ويرفع ذلك إلى 18 مليار دولار قيمة تمويلات البنك الدولي لأوكرانيا في شكل قروض وهبات منذ بداية النزاع، علما أنه تم حتى الآن صرف 15 ملياراً منها.وكانت المؤسسة منحت كييف ملياري دولار الخميس لدعم القطاع الخاص الأوكراني وتمويل الاستعدادات لإعادة الإعمار.ويهدف جزء من مبلغ الـ610 ملايين دولار أميركي إلى تمويل مشروع تعزيز قطاع الصحة والإسعافات الأولية (مشروع هيل يوكراين) للمساعدة في الحفاظ على خدمات الطوارئ وكذلك تلبية الطلب المتزايد على خدمات الصحة النفسيّة.ويقدّر البنك الدولي أنّ ما يعادل 5,5 بالمئة من المرافق الصحية في أوكرانيا دمّر أو تضرّر منذ بداية الحرب.وتلقّت البلاد منذ بداية النزاع دعماً مالياً وعسكريا كبيراً من المجتمع الدولي، وخصوصا من الولايات المتحدة.ووافقت الدول المانحة المجتمعة في باريس مطلع الأسبوع الماضي على تقديم أكثر من مليار يورو لأوكرانيا لدعم مواطنيها خلال فصل الشتاء في وقت تستهدف فيه هجمات روسية البنى التحتية للطاقة.